Dortmund stolpert in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat am 14. Spieltag gegen Borussia Dortmund einen 2:0-Heimsieg gefeiert und ist damit auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben. Das Tor von Micky van de Ven brachte Wolfsburg bereits in der 6. Minute in Führung. Der eingewechselte Lukas Nmecha erzielte in der Nachspielzeit das zweite Tor für den VfL.