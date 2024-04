Auch in der Folge suchte Wolfsburg immer wieder über die rechte Seite den Weg in den Strafraum. Gladbach spielte durchaus gefällig mit und näherte sich per Kopfball von Maximilian Wöber (21.) und Nico Elvedi (28.) dem Tor von Pavao Pervan an - es fehlte aber an Schärfe und Zielstrebigkeit in der Wolfsburger Hälfte. Entsprechend blieb es bei der knappen Führung zur Pause.