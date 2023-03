Frankfurt mit Traumtor und Remis in Wolfsburg

Eintracht Frankfurt hat die große Chance verpasst, wieder bis auf einen Punkt an die Champions-League-Plätze der Fußball-Bundesliga heranzurücken. Die Eintracht spielte am Sonntagabend nur 2:2 (2:2) beim VfL Wolfsburg und hat nun von den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich eines gewonnen. Omar Marmoush brachte den VfL früh in Führung. Wolfsburg schenkte den Vorsprung durch eklatante Konzentrationsmängel in der Abwehr aber wieder her. So brachten Randal Kolo Muani und Evan Ndicka mit ihren Treffern die SGE in Front. Die Wolfsburger schüttelten die beiden Gegentore aber schnell wieder ab und verdienten sich noch vor der Pause den Ausgleich durch Yannick Gerhardt.