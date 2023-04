In letzter Sekunde: Wölfe mit Remis gegen FCA

Vor allem der agile Wimmer kam in der ersten Hälfte immer wieder aussichtsreich in Abschlusssituationen für die spielerisch überlegenen Gastgeber. Zunächst bot sich dem Österreicher die Chance per Kopf (15.), bevor er Sekunden vor dem unstrittigen Elfmeterpfiff aus kurzer Distanz hätte treffen können. Doch Rafal Gikiewicz war für die Augsburger reaktionsschnell zur Stelle. In der 24. Spielminute traf dann Yannick Gerhardt per Kopf den Außenpfosten, ehe sich kurz vor dem Halbzeitpfiff nach dem nächsten Hochkaräter erneut Wimmer die Haare raufte.