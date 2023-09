Die Wölfe taten sich zunächst schwer, sodass Union Berlin von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft war. Schon mit der ersten Aktion strahlten die Gäste Gefahr aus - Janik Haberers Lattentreffer wurde jedoch wegen eines Fouls zurückgepfiffen (1.). Wolfsburg war in dieser Phase fast ausschließlich defensiv gefordert und trat in der gegnerischen Hälfte kaum in Erscheinung. Nach einem Ballverlust von Kevin Behrens schalteten die Wölfe jedoch blitzschnell um, sodass Jonas Wind im Strafraum zum Abschluss kam und die Hausherren mit der ersten Chance in Führung brachte (12.)