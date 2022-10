Beide Mannschaften erspielten sich früh erste Chancen: Wataru Endo versuchte es nach acht Minuten mit einem Distanzschuss, setzte diesen aber zu hoch an. Doch Wolfsburg hatte in der Anfangsphase die besseren Möglichkeiten: Patrick Wimmer köpfte den Ball aus acht Metern knapp am linken Pfosten vorbei (9.), auch Yannick Gerhardts Kopfball blieb ohne Erfolg (14.). In der 22. Minute kamen die Stuttgarter auf der linken Seite mit Tatsuya Ito nach vorne, der den Ball in die Mitte auf Serhou Guirassy flankte. Guirassy bekam sein Bein an den Ball und brachte den VfB in Führung. Aber nur eine Minute später nutzte Marmoush die Vorarbeit von Jakub Kaminski mit einem Schuss aus 16 Metern in die linke Ecke (23.).