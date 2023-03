Leverkusen setzt Aufholjagd in Bremen fort

Obwohl Bremen besser aus der Kabine kam, ging Bayer in Führung: Der Ball lief über die rechte Seite, Frimpong zog nach innen und zog ab. Sein Schuss wurde durch Niklas Stark so abgefälscht, dass der Ball unhaltbar für Jiri Pavlenka zur 2:1-Führung für Leverkusen einschlug (56.). Von dem Rückstand wie wachgerüttelt war Werder um den Ausgleich bemüht, scheiterte aber in Person von Ducksch (59.) und Füllkrug (65.). In der Schlussphase schienen die Kräfte bei Bremen zu schwinden und Adam Hlozek nickte nach einer Flanke von Amine Adli zur 3:1-Entscheidung für Leverkusen ein (83.). Nach Handspiel von Piero Hincapie trat Füllkrug an den Elfmeterpunkt und verwandelte den Strafstoß in seinen 15. Saisontreffer (86.). Die 2:3-Heimniederlage vor 41.000 Zuschauer*innen verhinderte dies aber auch nicht mehr.