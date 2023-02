Nach dem Seitenwechsel waren die Dortmunder der Führung aber wieder deutlich näher. In der 46. Minute scheiterte BVB-Kapitän Marco Reus aus kurzer Distanz an Pavlenka. Vier Minuten später war es erneut der Tscheche, der mit einer Glanzparade gegen Jude Bellingham rettete. Diese Sturm- und Drangphase des BVB hielt aber nicht lange an. Es entwickelte sich ein begeisternder Schlagabtausch, in dem auf beiden Seiten jederzeit ein Treffer fallen konnte. Werder-Coach Ole Werner trieb sein Team immer wieder nach vorne. Kurz nach seiner Einwechslung erzielte Bynoe-Gittens in der 67. Minute schließlich das Führungstor für Dortmund. Auch nach der Führung setzten die Dortmunder weiter voll auf Angriff. So blieb die rassige Partie bis kurz vor Schluss spannend, ehe Julian Brandt in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte.