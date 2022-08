In einer spektakulären Partie hat sich Eintracht Frankfurt auswärts mit 3:4 (2:3) gegen Werder Bremen durchgesetzt. Mario Götze brachte die Eintracht früh in Führung, ehe Werder das Spiel binnen drei Minuten drehen konnte. Doch noch vor der Pause wechselte die Führung erneut – Randal Kolo Muani und Jesper Lindström stellten auf 2:3 für die Gäste. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte die SGE auf 2:4. Der Bremer Anschlusstreffer von Niclas Füllkrug per Elfmeter in der Nachspielzeit kam zu spät. Frankfurt hat damit die ersten drei Punkte in der Saison eingefahren.