Nach einem Foul an Popp traf Janssen per Elfmeter zum Anschluss. In der 62. Minute hatten die "Wölfinnen" eine Doppelchance zum Ausgleich, aber Popps Kopfball landete an der Latte und der Nachschuss von Ewa Pajor wurde geblockt. Der VfL rannte danach lange erfolglos an, ehe Popp doch noch der späte Ausgleich gelang.