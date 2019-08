Torwandschießen 2019/2020

Zeigen Sie uns, was Sie am Ball können!

Filmen Sie Ihre besten Tricks, Treffer und Tore und laden Sie diese auf auf dem Portal fussball.de oder der Seite hartplatzhelden.de hoch. Mit etwas Glück werden Sie (Mindestalter 15 Jahre) ausgewählt, reisen mit einer Begleitperson ins aktuelle sportstudio und treten dort gegen die Profis bzw. Promis an der Torwand an.