Fürth nach Sieg in Halle in Runde zwei

Auch in Überzahl tat sich Fürth in Halbzeit zwei schwer. Doch weil auch Halle offensiv kaum mehr in Erscheinung trat, plätscherte das Spiel zunächst nur so dahin. Branimir Hrgota und Lemperle versuchten teils gemeinsam, die Hallenser Abwehr zu überwinden, doch Matthew Meier verhinderte eine Chance in der 76. Minute mit einer Grätsche.