FCA gewinnt Elfmeterkrimi gegen KSC

Die Partie war nun völlig offen - phasenweise ansehnlicher als in den ersten 45 Minuten, aber immer noch von Zweikämpfen geprägt. Der KSC war am Ende der regulären Spielzeit näher am 2:1. Es ging jedoch in die Verlängerung, in der Wanitzek nach starker Vorarbeit von Siwsiwadse zunächst für die Karlsruher Führung sorgte. Als alles nach einem Sieg der Badener aussah, rettete Ruben Vargas den FCA in der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen.