Schalke lieferte einen weitgehend kontrollierten Auftritt ab, wusste spielerisch aber kaum an die gefälligen Zweitliga-Auftritte gegen Eintracht Braunschweig (5:1) und beim 1. FC Nürnberg (1:3) anzuknüpfen. Die Aalener, in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg abgestiegen, forderten mehrfach Elfmeter, besonders vehement in der 13. Minute: Eine Hereingabe von Benjamin Kindsvater landete am Arm des Schalker Neuzugangs Felipe Sanchez.