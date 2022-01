Handball-WM 2021

Spiele live im Stream, Spielplan und Spielberichte

Die Handball-WM beginnt am 13. Januar 2021 und findet mit 32 Mannschaften in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften in Ägypten statt.

Das deutsche Team befindet sich gemeinsam mit Ungarn, Uruguay und Kap Verde in Gruppe A und wird seine drei Vorrundenspiele in Giseh austragen.

Jeweils die Manschaften auf den Plätzen eins bis drei qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in vier Gruppen ausgetragen wird. Die jeweils beiden Gruppenersten ziehen in das Viertelfinale ein.

Das Finale findet am 31. Januar 2021 in Kairo statt.



Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur Handball-Weltmeisterschaft 2021 sowie ausgewählte Livestreams und Spielberichte.

Angezeigt werden die derzeit geplanten ZDF- und ARD-Livestreams. Im Laufe des Turniers können weitere folgen. Livestreams der ARD-Sportschau finden Sie hier.