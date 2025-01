Norwegen dreht die Partie in einer packenden zweiten Halbzeit. Nach einem Fünf-Tore-Rückstand kämpften sich die Skandinavier zurück, angeführt von einem starken Grøndahl. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Norwegen ging erstmals wieder in Führung, verlor jedoch Sagosen verletzt. Spanien hatte in den letzten Sekunden noch die Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber an der norwegischen Abwehr.