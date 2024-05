Paralympics - Paris 2024

Sommerspiele der XVII. Paralympics

Die paralympischen Sommerspiele 2024 finden in diesem Jahr vom 28. August bis zum 8. September in Frankreichs Metropole Paris statt.



Hier gibt es in Kürze den Zeitplan, Livestreams, Ergebnisse, Highlights und Zusammenfassungen. Tauchen Sie ein in das sportstudio-Angebot rund um die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris.