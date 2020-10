Sportlegenden des Jahrzehnts

Sie haben die Wahl!

Welche Sportlerin, welcher Sportler, welche Mannschaft haben die Jahre 2010-2019 entscheidend geprägt? Sie können hier ab dem 26.10. weiter unten auf dieser Seite bis zum 8.November für ihre Sportlegenden des Jahrzehnts abstimmen. Das Votum dieser Wahl wird zu 50 Prozent in das Endergebnis einfließen. Zeitgleich mit dem ZDF führen die Spitzensportverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eine Umfrage unter Athleten durch. Das Ergebnis dieser Wahl fließt ebenfalls zu 50 Prozent mit ein. Die Sieger der Gesamtwertung werden bei der Gala "Sportler des Jahres" am 20.12. in Baden-Baden bekannt gegeben.