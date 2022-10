Bitterer Abend für Leverkusen gegen Porto

30.000 Zuschauer*innen in der BayArena sahen in den ersten Minuten einen guten Auftritt der Hausherren aus Leverkusen. Die frühe Führung erzielten allerdings die Gäste aus Porto: Nach einem langen Ball von FCP-Keeper Diogo Costa verarbeitete Galeno die Kugel stark, ließ die Bayer-Verteidiger Odilon Kossounou und Jonathan Tah stehen und vollendete im Sechzehner zum 1:0 (6.). Leverkusen drückte in der Folge auf den schnellen Ausgleich und hatte in der 16. Minute die beste Chance dazu: Nach einem Foul im Sechzehner an Leverkusen-Akteur Mitchel Bakker entschied Schiedsrichter Istvan Kovacs nach Videobeweis auf Foulelfmeter, den folgenden Strafstoß von Kerem Demirbay konnte Diogo Costa jedoch parieren (16.).