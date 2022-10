Benfica trotzt PSG ein Remis ab

Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain haben sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Benfica konnte die spielerische Dominanz in der ersten Hälfte nicht ausnutzen. So ging PSG in der 22. Minute durch Lionel Messi in Führung. Der Ausgleich entstand durch ein Eigentor von Danilo Pereira (41.). In der zweiten Hälfte hatte Paris die besseren Chancen, konnte sich aber nicht für eine starke zweite Hälfte belohnen.