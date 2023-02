Dortmund schlägt Chelsea dank Adeyemi

Nachdem wieder James gegen Kobel die Führung liegen ließ (62.), sorgte Adeyemi in der 63. Minute auf der Gegenseite nach einem blitzschnellen Konter schließlich für den umjubelten Dortmunder Führungstreffer: Adeyemi ließ Weltmeister Enzo Fernandez stehen, umkurvte Kepa und vollstreckte aus spitzem Winkel flach ins Tor. Die dickste Gelegenheit auf den Ausgleich hatte in der 78. Minute der aufgerückte Chelsea-Verteidiger Kalidou Koulibaly: Kobel parierte den Schuss zwar, doch der Ball kullerte anschließend in Richtung Torlinie. Emre Can rettete in höchster Not. In der Nachspielzeit hielt Kobel bei einem feinen Versuch von Fernandez per Glanzparade das 1:0 fest (90.+5).