BVB siegt souverän gegen Kopenhagen

Auch in der zweiten Hälfte gehörte die erste Chance den Gästen. Nach einem Eckball landete der zweite Ball beim freistehenden Lerager. Doch Meyers Reflex verhinderte Kopenhagens Anschlusstreffer in der 47. Minute. In der 58. Minute vergab Brandt die Vorentscheidung. Brandt war auch derjenige, der in der 78. Minute durch einen Distanzschuss erneut für Gefahr sorgte. Zwei Minuten später behinderten sich Brandt und Moukoko gegenseitig als sie den Ball eigentlich nur noch ins leere Tor schieben mussten (80.). Bellingham machte es kurz darauf besser und schoss den Ball in die linke Ecke zum 3:0 (83.). In der 89. Minute gelang Kopenhagen der vermeintliche Anschlusstreffer, der aber wegen einer Abseitsstellung wieder zurückgenommen wurde.