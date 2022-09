Frankfurt von Sporting eiskalt ausgekontert

Auch die erste Chance in der zweiten Halbzeit gehörte den Frankfurtern. Doch Luis Neto blockte den Schuss von Daichi Kamada. Sporting Lissabon war dagegen deutlich effizienter: Erst veredelte Edward die Flanke von Hidemasa Morita in der 65. Minute. Zwei Minuten später war Edwards der Vorlagengeber, die dann Trincao nutzte und den Ball in die rechte Ecke schoss (67.) In der 82. Minute entschied Nuno Santos die Partie. Pedro Porro eroberte erst den Ball in der eigenen Hälfte, dribbelte nach vorne und fand im Strafraum Santos. Der ließ bei seinem Schuss rechts unten Trapp keine Chance (82.).