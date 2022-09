Leverkusen-Krise verschärft sich in Brügge

In der zweiten Halbzeit erspielte sich die Werkself schnell die erste Chance. Doch Brandon Mechele warf sich in den Abschluss von Moussa Diaby, sodass der Ball knapp am linken Pfosten vorbeirollte (47.). Auch in der 71. Minute bekam Kerem Demirbay den Ball aus 15 Metern nicht im Tor unter. Jonathan Tahs Kopfball brachte den vermeintlichen Ausgleich in der 73. Minute. Dieser wurde aber vom VAR wegen einer Abseitsposition von Tah zurückgenommen. Die letzte Chance hatte Leverkusen in der 93. Minute. Mignolet konnte aber auch den Freistoß von Hlozek halten.