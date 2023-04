Rodrygo wie Ronaldo - Real schlägt Chelsea

Die Gastgeber begannen vor 39.543 Zuschauer*innen an der Stamford Bridge druckvoll und hatten durch N'Golo Kante die erste hochkarätige Chance (11.). Der Favorit hatte das Geschehen in der ersten Halbzeit jedoch meist im Griff, tat aber auch nicht mehr als nötig. Real wurde bei einem Schuss von Rodrygo an den Außenpfosten erstmals in der 20. Minute gefährlich. Außerdem scheiterte Luka Modric an Keeper Kepa (32.). In der Nachspielzeit bewahrte der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois Madrid mit einer starken Parade gegen Marc Cucurella vor einem Rückstand (45.+1).