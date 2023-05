Real Madrid startete präsenter und risikobereiter in die zweite Hälfte. Nach einer gelben Karte für ManCitys Ruben Dias trat David Alaba zum Freistoß an. Der nahezu perfekt getroffene Ball rauschte in Richtung des linken Toreckes, Keeper Ederson konnte den Ball aber noch mit der Hand über die Querlatte lenken (51.). In der 76. Minute führte eine Freistoßsituation zum 3:0: Die Hereingabe verlängerte Manuel Akanji per Kopf in Richtung Tor, ehe Eder Militao den Ball unfreiwillig ins eigene Tor bugsierte. Die Königlichen gaben aber keinesfalls auf und versuchten, in der Schlussphase noch einmal das Tempo zu forcieren, den Schlusspunkt aber setzten schließlich die Citizens: In der Nachspielzeit erhöhte Joker Julian Alvarez zum 4:0 (90.+1).