Leipzig düpiert Titelverteidiger Real Madrid

RB Leipzig hat im fünften Gruppenspiel der UEFA Champions League mit 3:2 gegen Real Madrid gewonnen. Leipzig ging durch die Tore von Josko Gvardiol (13.) und Christopher Nkunku (18.) früh mit 2:0 in Führung. Real Madrid konnte zwar in der 44. Minute durch Vinicius Junior verkürzen, doch Timo Werner stellte in der 81. Minute wieder den gleichen Abstand her. Rodrygo erzielte per Elfmeter kurz vor Schluss den Anschlusstreffer, dieser kam für den Titelverteidiger aber zu spät (90+4). Für Real Madrid war es die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison, RB Leipzig hat durch den Sieg das Weiterkommen in der eigenen Hand.