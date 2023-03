Neapel zeigt Frankfurt klar die Grenzen auf

Während die Gastgeber zwingender wurden und den Druck erhöhten, fehlten der Eintracht nach vorne die Ideen. Einzig in der 31. Minute kamen die Gäste mal vor das gegnerische Tor: Daichi Kamada spielte die Kugel vertikal und Mario Götze sowie Rafael Santos Borré starteten in den Ball. Da Letzterer wohl im Abseits stand, musste Götze hin, war aber etwas zu langsam. In der 43. Minute wäre Neapel beinahe in Führung gegangen, doch Kvaratskhelia verlor erneut das Duell gegen Trapp. Kurz vor der Pause erzielte Napoli nach einem Ballverlust von Sebastian Rode dann doch noch das 1:0: Politanos flankte auf SSC-Stürmer Osimhen, den Tuta nicht gedeckt bekam – der präzise Kopfball des Nigerianers ging genau in den Winkel (45.+2).