Die größte Möglichkeit vergab schließlich Kerem Aktürkoglu in der 89. Minute: Nach einem Foul von Williams gab es einen Elfmeter, doch Aktürkoglu traf nur den Außenpfosten. Das torlose Unentschieden bedeutet, dass die Entscheidung um den Aufstieg in die Nations League A am letzten Spieltag fällt. Die Türkei tritt am Dienstag in Montenegro an, während Wales zu Hause gegen Island spielt.