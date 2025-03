ZDF-Bildungsstudie: Zusammenfassung der Ergebnisse

Vielfältige Erwartungen an den Bildungsauftrag des ZDF

Die Erwartungshaltung an das ZDF bei diesem Thema ist entsprechend vielfältig: Dazu zählen die Vermittlung eines respektvollen Miteinanders, die Rolle einer verlässlichen Quelle in Krisenzeiten, die Unterstützung bei der Unterscheidung von verlässlichen und gefälschten Informationen, der Beitrag zur Demokratiebildung, die einfache Zugänglichkeit zu den ZDF-Inhalten, sowie die Verantwortung, die Erinnerung an deutsche und europäische Geschichte wachzuhalten.

Die Ergebnisse der Studie spornen uns dazu an, unser Engagement für Bildung in all ihren Facetten noch weiter zu stärken. Die Studie zeigt, welche hohen Erwartungen die Bevölkerung an uns hat. Auch für unseren Bildungsauftrag gilt: Wir wollen ein ZDF für alle sein.

Zusammenhang zwischen ZDF-Nutzung, Bildungsorientierung und gesellschaftlicher Grundstimmung

Die Nutzung des ZDF hängt mit der generellen Bildungsorientierung und Grundstimmung gegenüber der Gesellschaft zusammen. Typologien der Befragten nach Bildungsorientierung, Demokratiezufriedenheit, Zukunftszuversicht und wahrgenommener Spaltung in der Gesellschaft machten signifikante Unterschiede bei der Erwartung an das ZDF und an die wahrgenommenen Leistungen deutlich. Die Studie unterstreicht Erkenntnisse aus sozialwissenschaftlichen Studien, die einen hohen Anteil der Bevölkerung ausweisen, der kritisch gegenüber der Demokratie wie sie in Deutschland existiert eingestellt ist, dessen Zukunftszuversicht gering ist und der eine Spaltung in der Gesellschaft wahrnimmt.