Bildungsstudie: ZDF erreicht gesellschaftlich Verunsicherte

Die gesellschaftliche Grundstimmung ist durch die Krisenerfahrungen der letzten Jahre geprägt. Die Studie unterstreicht Erkenntnisse aus sozialwissenschaftlichen Studien, die einen hohen Anteil der Bevölkerung ausweist, die kritisch gegenüber der Demokratie wie sie in Deutschland existiert eingestellt ist, deren Zukunftszuversicht gering ist und die eine Spaltung in der Gesellschaft wahrnehmen.

Im Rahmen dieser Studie wurden die vielfältigen Einschätzungen im Hinblick auf die politische und gesellschaftliche Lage zu vier Grundstimmungstypen - von den rundherum zufriedenen bis hin zu den in allen Dimensionen unzufriedenen – verdichtet.



Ein besonderer Fokus gilt den Verunsicherten, die mit der derzeitigen Demokratie sehr unzufrieden sind, wenig zuversichtlich in die Zukunft blicken und starke gesellschaftliche Spaltung wahrnehmen. Sie schätzt die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen im Gruppenvergleich am kritischsten ein. 31 Prozent der Menschen ab 14 Jahren sind dieser Gruppe zugeordnet.