ZDF-Bildungsstudie: Bildungstypen im Detail

Diese Studie ist mehr in die Tiefe gegangen und hat zusätzlich drei Fragen gestellt: (a) was man macht, "wenn man etwas Neues lernen möchte", (b) welche grundlegenden Einstellungen gegenüber verschiedenen Facetten von Bildung man hat, sowie (c) wie man den Bildungsbeitrag verschiedener gesellschaftliche Institutionen (z.B. Volkshochschulen, der Journalismus oder Kirchen) einschätzt. Aus der Kombination dieser drei Fragen ergibt sich die "Bildungsorientierung" der Menschen.