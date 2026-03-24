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ZDFmitreden live im "Mittagsmagazin"

ZDFmitreden:ZDFmitreden live im "ZDF-Mittagsmagazin"

Im ZDF-Mittagsmagazin findet alle 14 Tage ein "ZDFmitreden live" statt, eine Befragung zu einem Thema der laufenden Sendung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier über einen am Bildschirm eingeblendeten QR-Code eine kurze Frage beantworten. Das Abstimmungsergebnis wird noch am Ende der Sendung kommuniziert.

Das letzte ZDFmitreden live im ZDF-Mittagsmagazin fand am 12. August 2026 statt.
Dabei ging es um folgende Frage: "Würden Sie für mehr Hitzeschutz auf Parkplätze verzichten?"

Jüngste Fragen im "Mittagsmagazin"

  1. Auf der ZDF-Mittagsmagazin-Couch: Benedikt Stöwe, Daniel Pontzen und Lena Kesting schauen in die Kamera vor dem Hintergrund "ZDFmitreden live" und der unterlegten Frage: Fahren Sie weniger Bahn als früher?

    ZDFmitreden live im Mima:Fahren Sie weniger Bahn als früher?

  2. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Frage, wer Gußball-Weltmeister wird

    ZDFmitreden live im Mima:ZDFmitreden live im "ZDF-Mittagsmagazin"

  3. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zum Tankrabatt

    ZDFmitreden live im Mima:War der Tankrabatt die richtige Entscheidung?

  4. Screenshot ZDF-Mittagsmagazin-Couch mit Wettermoderator Benjamin Stöwe, Jana Paraigis und Lena Kesting, darunter eingeblendet die ZDFmitreden-live-Frage: Gewinnt Deutschland gegen die Elfenbeinküste

    ZDFmitreden live im Mima:Gewinnt Deutschland gegen die Elfenbeinküste?

ZDFmitreden

  1. Logo für ZDFmitreden

    :Weitere Umfrageergebnisse

  2. Logo für ZDFmitreden

    :Übersicht

  3. ZDFmitreden-Fragezeichen zu häufig gestellten Fragen

    :Häufig gestellte Fragen

  4. Typical ZDFmitreden für Methodik und Repräsentativität

    :Datenschutz

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