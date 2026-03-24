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ZDFmitreden live im "Mittagsmagazin"

ZDFmitreden live im Mima:Zeitumstellung sinnvoll?

Im ZDF-Mittagsmagazin findet alle 14 Tage ein "ZDFmitreden live" statt, eine Befragung zu einem Thema der laufenden Sendung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier über einen am Bildschirm eingeblendeten QR-Code eine kurze Frage beantworten. Das Abstimmungsergebnis wird noch am Ende der Sendung kommuniziert.

Das letzte ZDFmitreden live im ZDF-Mittagsmagazin fand am 22. Oktober 2026 statt.
Dabei ging es um folgende Frage: "Finden Sie die Zeitumstellung sinnvoll?"

Jüngste Fragen im "ZDF-Mittagsmagazin"

  1. Auf der Couch des ZDF-Mittagsmagazins sitzen von links nach rechts : Wettermoderator Benjamin Stöwe, Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch. Im Hintergrund der Schriftzug "mitreden live" und als Bauchbinde unten im Bild die Frage: Würden sie eher zu Hause oder im Fintessstudio trainieren?

    ZDFmitreden live im Mima:Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren?

  2. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Florian Zschiedrich sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Frage, machen Sie sich Sorgen wegen steigender Gas-Preise?

    ZDFmitreden live im Mima:Sorgen wegen steigender Gaspreise?

  3. Auf der Couch des ZDF-Mittagsmagazins sitzen von links nach rechts : Özden Terli, Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch

    ZDFmitreden live im Mima:Würden Sie die Abnehmpille nehmen?

  4. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Florian Zschiedrich sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Frage, we verbringen sie lieber ihre Freizeit - faul oder aktiv?

    ZDFmitreden live im Mima:In der Freizeit: lieber faul oder aktiv?

ZDFmitreden

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