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ZDFmitreden live im "Mittagsmagazin"

ZDFmitreden live im Mima:Sorgen wegen steigender Gaspreise?

Im ZDF-Mittagsmagazin findet alle 14 Tage ein "ZDFmitreden live" statt, eine Befragung zu einem Thema der laufenden Sendung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier über einen am Bildschirm eingeblendeten QR-Code eine kurze Frage beantworten. Das Abstimmungsergebnis wird noch am Ende der Sendung kommuniziert.

Das letzte ZDFmitreden live im ZDF-Mittagsmagazin fand am 23. September 2026 statt.
Dabei ging es um folgende Frage: "Machen Sie sich Sorgen wegen steigender Gaspreise?"

Jüngste Fragen im "ZDF-Mittagsmagazin"

  1. Auf der Couch des ZDF-Mittagsmagazins sitzen von links nach rechts : Özden Terli, Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Marvin Kirsch

    ZDFmitreden live im Mima:Würden Sie die Abnehmpille nehmen?

  2. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Florian Zschiedrich sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Frage, we verbringen sie lieber ihre Freizeit - faul oder aktiv?

    ZDFmitreden live im Mima:In der Freizeit: lieber faul oder aktiv?

  3. Auf der Studio-Couch des ZDF-Mittagsmagazins sitzen von links nach rechts Özden Terli im dunklen Anzug, Mirjam Meinhardt in einem gelben Kleid und Marvin Kirsch in weißem Poloshirt und dunkler Hose. Sie blicken in die Kamera und lösen gemeinsam die Frage des Tages von "ZDFmitreden" auf.

    ZDFmitreden live im Mima:Mehr Hitzeschutz durch weniger Parkplätze?

  4. Auf der ZDF-Mittagsmagazin-Couch: Benedikt Stöwe, Daniel Pontzen und Lena Kesting schauen in die Kamera vor dem Hintergrund "ZDFmitreden live" und der unterlegten Frage: Fahren Sie weniger Bahn als früher?

    ZDFmitreden live im Mima:Fahren Sie weniger Bahn als früher?

ZDFmitreden

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    :Häufig gestellte Fragen

  4. Typical ZDFmitreden für Methodik und Repräsentativität

    :Datenschutz

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