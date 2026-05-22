ZDFmitreden: Neue Doku-Serie "AIDS – In Zeiten der Liebe"

Eine neue "aspekte Doku-Serie" erzählt eine wahre Geschichte über Liebe, Krankheit und Kunst im geteilten Deutschland. ZDFmitreden hat vorab getestet, wie die Filmreihe gefällt.

Kultur : AIDS - in Zeiten der Liebe Heiko Zolchow (1955-1987) und Dirk Nawrocki (1958-1994) lernen sich in Ost-Berlin kennen – und verlieben sich.

Die ZDF-Kulturredaktion "aspekte" will zukünftig neben dem Regelformat hin und wieder für das Streaming optimierte Doku-Mehrteiler präsentieren, die im Themenumfeld Kulturgeschichte, Kunst und Popkultur angesiedelt sind.

Den Aufschlag macht die dreiteilige Doku-Serie "AIDS – In Zeiten von Liebe". In ihr erzählt der Filmemacher und Autor Johannes Nichelmann die AIDS-Krise der 80er- und 90er-Jahre erstmals als deutsch-deutsche Geschichte. Mithilfe von Interviews, Archivmaterial und sensibel gedrehten Reenactments zeichnet die Doku-Serie außerdem die Biografien zweier vergessener Künstler nach: Heiko Zolchow (1955–1987) und Dirk Nawrocki (1958–1994) lernen sich im Ostteil des damals geteilten Berlins kennen – und verlieben sich.

ZDFmitreden hat vorab getestet, wie die ersten Minuten der Doku-Serie beim Publikum ankommen. Dafür wurde den Befragten ein Video-Ausschnitt gezeigt. Außerdem wollten wir wissen, was Menschen an den Themen AIDS-Krise und Homosexualität in DDR und BRD am meisten interessiert. An der Umfrage haben 7.628 Menschen teilgenommen.

Der Anfang macht neugierig, wie es weitergeht

Der Video-Ausschnitt aus "AIDS – In Zeiten von Liebe" kam bei den Befragten gut an. Eine deutliche Mehrheit von 68 Prozent gab an, dass ihr das Video (sehr/eher) gut gefallen habe. Frauen und nicht-binäre Personen bewerteten das Video dabei im Schnitt noch etwas besser als Männer. Zwischen den Altersgruppen gab es hingegen kaum Unterschiede.

Sehr positiv bewertete die ZDFmitreden-Community auch die Machart des Videos. 72 Prozent empfanden den Stil der Doku-Serie als ansprechend. Die meisten Befragten (66 Prozent) sagten außerdem, dass der Video-Ausschnitt sie neugierig gemacht habe, wie die Geschichte weitergeht.

Dirk (Benjamin Viziotis, l.) und Heiko (Evangelos Tsarkowistas, M.) flirten mit Krankenpfleger Bernhard (Clemens Bobke, r.) während Heiko bereits weiß, dass er sterben muss. Quelle: ZDF/Elliott Kreyenberg.

Lebendig und berührend

ZDFmitreden fragte die Teilnehmenden außerdem, welche Adjektive das Video aus ihrer Sicht am besten beschreiben. Am häufigsten wurden dabei "lebendig" (39 Prozent), "spannend" (33 Prozent) und "berührend" (27 Prozent) ausgewählt. Gleichzeitig sagten aber auch einige Befragte (27 Prozent), dass sie das Video als "schwer einzuschätzen" beschreiben würden.

ZDFmitreden : Weiter Umfrageergebnisse

Dazu passt eine weitere Erkenntnis aus dem Feedback der ZDFmitreden-Community: Die Themen, die in der Doku-Serie behandelt werden, wurden im gezeigten Video-Ausschnitt noch nicht ausreichend deutlich. So fanden nur 38 Prozent, dass die ersten Minuten der Doku-Serie klar vermittelten, dass es um die AIDS-Krise der 80er Jahre geht. Dass es um die Geschichten homosexueller Männer geht, wurde nur für 26 Prozent der Befragten deutlich.

Interesse an den Themen Aids-Krise und Umgang mit Homosexualität

Dabei ist die Neugierde zu den Themen der Doku-Serie durchaus groß. So sagten 65 Prozent der Befragten, dass sie Informationen darüber, wie in DDR und BRD mit Homosexualität umgegangen wurde, (sehr/eher) interessant finden Informationen über die AIDS-Krise der 80er Jahre finden 62 Prozent (sehr/eher) spannend.



Auffällig ist dabei, dass das Interesse an diesen Themen unter den jüngeren Befragten deutlich stärker war, während die älteren Befragten im Schnitt deutlich weniger Interesse an diesen Themen zeigten.

Mehrheit würde weiterschauen

Würden die Befragten "AIDS – In Zeiten von Liebe" weiterschauen? Dazu sagten 55 Prozent der Befragten, dass sie die Doku-Serie (bestimmt/wahrscheinlich) weiterschauen würden. 42 Prozent hatten kein Interesse. Unterschiede zwischen den Altersgruppen gab es dabei kaum.

Das sagt die Redaktion

Ganz herzlichen Dank, dass Ihr euch den Anfang unserer Doku-Serie 'AIDS – In Zeiten der Liebe' angeguckt und kommentiert habt! Das Feedback war für uns sehr hilfreich, um Folge 2 und 3 von 'AIDS – In Zeiten der Liebe' dementsprechend zu gestalten. „ Bettina Petry, Redaktion Kultur Berlin

Die Hinweise der Befragten haben die verantwortliche Redaktion und den Filmemacher dazu angeregt, den Beginn der Doku-Serie noch einmal zu straffen. "So ist man schneller beim eigentlichen Thema und versteht auch den Titel besser", sagt Bettina Petry. "Den viel gelobten Rhythmuswechsel zwischen ruhiger Erzählung und spannenden, schnell-geschnittenen Passagen haben wir dabei beibehalten."

Die Befragung fand im März 2026 statt.