ZDFmitreden: Die Bundestagswahl im Fazit

Am 23. Februar 2025 war es soweit – die Bundestagswahl zog die Menschen in die Wahllokale. Die gescheiterte Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz war Grund der vorgezogenen Neuwahlen, die ansonsten erst im Herbst dieses Jahres stattgefunden hätten. Welche Themen waren den Wählern und Wählerinnen besonders wichtig? Und wie haben sie die ZDF-Berichterstattung zur Bundestagswahl wahrgenommen? Wir haben mehr als 25.000 Personen aus der ZDFmitreden-Community dazu befragt.

Diese Themen waren besonders spannend

Auf welche Themen haben Parteien im Wahlkampf am meisten gesetzt? Die ZDFmitreden-Community sah vor allem einen Schwerpunkt in dem Bereich "Migration und Zuwanderung", den die Parteien in ihren Augen stark fokussiert haben (93 Prozent). Ebenso empfanden viele, dass Themen rund um "Wirtschaft" (67 Prozent) und "Frieden und Sicherheit" (46 Prozent) oftmals im Zentrum des Wahlkampfes standen. Dieselben drei Themen waren, so die Teilnehmenden, auch in der ZDF-Wahlberichterstattung am stärksten vertreten.