ZDFmitreden: "ECHT friends"

Die Serie "ECHT friends" dreht sich um eine Gruppe von Jugendlichen und ihre Freundschaften zueinander. ZDFmitreden hat nachgefragt, was echte Kinder und Jugendliche beschäftigt.

ECHT friends “ECHT friends” begleitet die Hauptfiguren Samira, Pit und Lukas durch Höhen und Tiefen.

Freundschaft – das ist das zentrale Thema der ZDF-Serie "ECHT friends" für Kinder und Jugendliche. In der aktuellen dritten Staffel stehen die drei Hauptfiguren Samira, Pit und Lukas im Mittelpunkt und werden mit typischen Herausforderungen des Heranwachsens konfrontiert.

Denn Samira, Pit und Lukas müssen sich mit Themen wie Loyalität, Lügen und der Suche nach Identität auseinandersetzen, während sie versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden. Die Handlung der Serie folgt den Alltagsabenteuern der Kinder, aber auch den emotionalen Höhen und Tiefen, die sie durchleben.



ZDFmitreden hat bei Kindern und Jugendlichen nachgefragt, was sie zu Freundschaft denken und was sie im Schulalltag beschäftigt. Die Ergebnisse sollen auch zur Weiterentwicklung der Serie "ECHT friends" genutzt werden.



An der Befragung haben 517 Kinder und Jugendliche von der 3. bis zur 9. Klasse teilgenommen.

Die Mehrheit geht gern in die Schule

ZDFmitreden hat die Kinder und Jugendlichen gefragt, ob sie persönlich gerne in die Schule gehen. Die Antworten zeigen, dass 65 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen (sehr/eher) gern in die Schule gehen. 34 Prozent hingegen sagen von sich, (weniger/überhaupt) nicht gern in die Schule zu gehen.



Je jünger die befragten Kinder und Jugendlichen sind, desto lieber gehen sie tendenziell in die Schule. Mit steigender Klassenstufe sinkt die Freude am Schulbesuch hingegen etwas. So gehen von den befragten Kindern, die in die 4. oder eine niedrigere Klassenstufe gehen, 74 Prozent (sehr/eher) gerne in die Schule, aber nur noch 52 Prozent derjenigen, die in die 9. oder eine höhere Klasse gehen. Der Anteil derjenigen, die (weniger/überhaupt) nicht gern in die Schule geht, steigt zwischen den Altersgruppen hingegen von 26 Prozent auf 45 Prozent.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele der befragten Kinder und Jugendlichen erklärten in einem kleinen Text, warum sie persönlich gerne oder eben weniger gerne in die Schule gehen. Die ausführlichen Antworten der Kinder und Jugendlichen liegen der Redaktion der Serie "ECHT friends" vor. Um die Anonymität zu wahren, werden diese hier jedoch nicht zitiert.

Austausch mit Freunden ist das Wichtigste

Welche Themen beschäftigen die Kinder und Jugendlichen an einem typischen Schultag besonders? Auch diese Frage hat ZDFmitreden gestellt.

Der Austausch mit Freunden beschäftigt die befragten Kinder und Jugendlichen von allen aufgeführten Themen mit Abstand am meisten (63 Prozent). Das gilt über die verschiedenen Klassenstufen hinweg. Auf dem zweiten Platz stehen lustige Momente im Unterricht (44 Prozent).

Außerdem sind Noten und Leistungsdruck (38 Prozent), Hausaufgaben (35 Prozent) und Streit in der Klasse oder Mobbing (31 Prozent) wichtige Themen für Kinder und Jugendliche. Regeln zur Handynutzung in der Schule (23 Prozent), die erste Liebe (14 Prozent) und Streit mit Lehrern (13 Prozent) beschäftigen hingegen weniger der befragten Kinder und Jugendlichen im Alltag.

Knapp die Hälfte kennt Streit mit Freunden

Eine große Mehrheit (82 Prozent) der befragten Kinder und Jugendlichen sagen, dass sie mindestens eine sehr gute Freundin oder einen sehr guten Freund haben. Keine solche Freundschaft haben hingegen 13 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen.



Konflikte in Freundschaften, die auch in der Serie "ECHT friends" immer wieder Thema sind, kennt ein Teil der Kinder und Jugendliche auch selbst. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten (42 Prozent) gab an, schon einmal einen schlimmen Streit mit einer engen Freundin oder einem engen Freund gehabt zu haben. Ein etwas größerer Teil (54 Prozent) hat dies hingegen selbst noch nicht erlebt.

Das sagt die Redaktion

Für uns als Redaktion von "ECHT friends" war die Befragung eine große Bereicherung. Ein herzliches Dankeschön an alle, die an unserer Umfrage teilgenommen haben! „ Catharina Martin und Carmen Daut, Redaktion "ECHT friends"

Die Antworten der Teilnehmenden gaben der Redaktion wertvolle Einblicke in den Alltag der Kinder und Jugendlichen. So sagen Catharina Martin und Carmen Daut weiter: "Besonders spannend sind die Antworten auf die offen gestellten Fragen, die zeigen, was Kinder und Jugendliche bewegt und welche Inhalte oder Serien sie interessieren." Dies soll nun als Inspiration in die Weiterentwicklung des Formats einfließen.

Neben der Befragung durch ZDFmitreden unternahmen die Produktion, das Autorenteam und die Redaktion von "ECHT friends" auch Besuche an Schulen. Dies seien wichtige Möglichkeiten, um die Kinder und Jugendlichen besser zu verstehen, sagen Catharina Martin und Carmen Daut. "Das ist gerade für diese sich schnell entwickelnde Zielgruppe bei wechselnden Trends besonders wichtig", so die beiden Redakteurinnen.

Die Befragung fand im Dezember 2025 statt.