ZDFmitreden: Neue Serie bekommt den Titel "Serial Cleaner"

In einem Luxushotel wird eine unscheinbare Reinigungskraft Zeugin eines Mordes – so beginnt ein neues Thriller-Drama. ZDFmitreden wollte wissen, welcher Titel am besten zur Serie passt.

Schauspielerin Aylin Tezel verkörpert in der neuen ZDF-Serie die Hauptrolle: Teri ist eine unscheinbare Putzkraft in einem Luxushotel, die um das Überleben ihres kranken Kindes kämpft und dabei in kriminelle Machenschaften verstrickt wird. Quelle: ZDF

Das ZDF produziert derzeit ein neues Thriller-Drama. Mit Aylin Tezel in der Hauptrolle erzählt die Serie von einer Mutter, die für ihre immunkranke Tochter alles riskiert und dabei in kriminelle Machenschaften gerät. Die Serie ist eine Adaption der argentinischen Serie "La Chica Que Limpia", die auch schon in den USA adaptiert wurde.

Mord im Luxushotel – darum geht es in der Serie

Im Mittelpunkt der Handlung steht Teri (Aylin Tezel), die als Reinigungskraft in einem Luxushotel arbeitet und sich um ihre schwer kranke Tochter sorgt, als sie plötzlich Zeugin eines Mordes wird. Der wohlhabende Unternehmersohn Vincent Karanz (Stefan Gorski), der in das Verbrechen verstrickt ist, entdeckt Teri. Um ihr eigenes Leben zu retten, bietet sie Vincent an, den Tatort zu säubern.

Damit ist der Grundstein für einen gefährlichen Pakt gelegt: Denn Teri braucht dringend finanzielle Unterstützung, um ihrer Tochter Luca (Hanna Heckt) eine lebensnotwendige Therapie zu ermöglichen. Fortan erledigt sie für den vermögenden Vincent diskrete Reinigungsjobs, die besser unentdeckt bleiben sollten. Mit jedem Auftrag gerät die frühere Medizinstudentin tiefer in einen moralischen Konflikt. Noch dazu wächst mit dem steigenden Druck auch eine unerwartete, gefährliche Anziehungskraft zwischen ihr und Vincent.

Die ZDFmitreden-Umfrage

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Die Serie ist bereits gedreht und soll noch in diesem Jahr im ZDF-Streaming-Portal verfügbar sein. ZDFmitreden wollte nun wissen, welcher Titel am meisten Lust auf die Serie macht.



Um das herauszufinden, wurden der ZDFmitreden-Community drei Vorschläge vorgestellt und um Feedback gebeten. Um einen Eindruck von der Handlung und der Atmosphäre zu bekommen, schauten sich die Teilnehmenden vorher einen Ausschnitt aus der Serie an. An der Umfrage nahmen rund 14.500 Menschen teil.

"Serial Cleaner" – dieser Titel wird es

Als klarer Favorit im Titeltest ging "Serial Cleaner" hervor, den 31 Prozent der Befragten zum besten Titel wählten. Der zweite Vorschlag "Polished Secrets" überzeugte 17 Prozent, während der Vorschlag "Pure Intention" von 12 Prozent bevorzugt wurde.

Ein Großteil der Befragten fand außerdem, dass "Serial Cleaner" gut zur Handlung der Serie passt. Zudem erhielt er unter den drei Vorschlägen die besten Bewertungen in Puncto Verständlichkeit und Originalität.

Der zuständigen Redaktion des ZDF fiel die Entscheidung daher diesmal nicht schwer: Die geplante Serie soll "Serial Cleaner" heißen.

Serienanfang erzeugt Spannung

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen außerdem, dass die unheilvolle Atmosphäre der Serie schon in den ersten Minuten deutlich wird. Nachdem sich die Teilnehmenden einen kurzen Ausschnitt vom Beginn der Serie angeschaut hatten, wurden sie gebeten, die Serie einem Genre zuzuordnen. 30 Prozent wählten "Drama", während 28 Prozent "Thriller" angaben. Weitere 20 Prozent ordneten die Serie als "Krimi" ein. Andere Genres wie "Action" oder "Comedy" wurden kaum genannt.

So kam das Video an

Insgesamt fanden 61 Prozent der Befragten den gezeigten Videoausschnitt aus der Serie (sehr/eher) gut. Dabei bewerteten Frauen die Serie im Schnitt etwas positiver als Männer.

Vor allem aber zeigte sich eine klare Tendenz, wenn es um das Alter der Befragten geht: Während das gezeigte Video bei den jüngeren Befragten gut ankam, blieben von den älteren Befragten viele skeptisch. Die Ergebnisse passen dazu, dass die Serie für eine jüngere Zielgruppe gedacht ist. Sie soll vor allem Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 25 und 45 Jahren ansprechen.

Ein Interesse daran, die Serie anzuschauen, äußerten 52 Prozent der Befragten, wobei auch hier die jüngeren Altersgruppen ein größeres Interesse zeigten als die älteren.

Das sagt die Redaktion

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich die ersten Minuten unserer Serie angesehen und an der Titelumfrage teilgenommen haben. Das Feedback hat uns klar gezeigt, was beim Einstieg bereits gut funktioniert und wo wir noch nachschärfen können. „ Tanja Bares und Lea Berg, Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I

Insbesondere in Bezug auf Tempo, Klarheit und Orientierung hat die Redaktion wertvolle Anregungen von den Befragten erhalten, die bei der weiteren Arbeit an der Serie einbezogen werden sollen. Tanja Bares und Lea Berg sagen dazu weiter: "Gerade die ersten Minuten sind entscheidend dafür, ob eine Serie ihr Publikum packt. Der Input aus der ZDFmitreden-Community hilft uns daher sehr, die Serie noch stärker und zugänglicher zu machen."

Die Befragung fand im Februar und März 2026 statt.