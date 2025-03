ZDFmitreden: "The Finest Fckup"

Warum ist Scheitern ein Tabu? Die dreiteilige Doku-Reihe "The Finest Fckup" zeichnet das Bild dreier Menschen, die wirtschaftlich gescheitert sind. Seit dem 28. Januar gibt es nun die erste Folge in der ZDFmediathek. Wir haben der ZDFmitreden-Community einen 10-minütigen Ausschnitt der ersten Dokumentation noch vor Veröffentlichung gezeigt. Dazu wollten wir von ihr wissen, wie sie die Serie bewertet und was verbessert werden kann. Fast 8.000 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.