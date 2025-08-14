Trainee im ZDF

Das ZDF sucht dich: Werde "Trainee Data & Information Specialist"

Als "Data & Information Specialist" stehst du den Redaktionen beratend zur Seite und versorgst sie mit allen relevanten Informationen sowie Produktionsmaterialien (Fotos, Bewegtbild und Musik), die sie für ihre Beiträge benötigen. Du sicherst mit Faktenchecks die Qualität von aktuellen Beiträgen sowie von historischen und wissenschaftlichen Manuskripten unter Zeitdruck. Bei Sportgroßereignissen unterstützt du die Redaktionen beim Monitoren und Strukturieren von eingehenden Video-Materialien.



Du interessierst dich für aktuelle Themen, gesellschaftliche Entwicklungen und Sport? Du gehst Dingen mit Vergnügen auf den Grund, recherchierst sorgfältig und arbeitest gerne im Team?

Dann bewirb dich jetzt auf das Traineeprogramm und werde Teil des standortübergreifenden Recherche-Teams im Geschäftsbereich AID.