ZDF-Landes- und Hauptstadtstudio Berlin

"Zollernhof" - Unter den Linden

Seit Februar 2000 ist das ZDF im historischen Zollernhof "Unter den Linden", mitten im Herzen Berlins, ansässig. In unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel befinden sich das ZDF-Hauptstadtstudio und das ZDF-Landesstudio Berlin, die zusammen den größten Standort außerhalb der Sendezentrale in Mainz bilden. Mit der Eröffnung des Zollernhofs zog das ZDF-Landesstudio von seinem alten Standort auf dem Gelände der Berliner Union-Film Ateliers (BUFA) in Tempelhof in den Berliner Bezirk Mitte und berichtet seitdem über landespolitische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse in der Stadt. Die Hauptstadtredaktion des ZDF wechselte 1998 von Bonn nach Berlin, zunächst ins Studio in Tempelhof, bevor sie Anfang 2000 in den Zollernhof umzog.