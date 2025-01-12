Barrierefreie Angebote im ZDF Jeder soll ohne Einschränkungen Filme genießen, Nachrichten verstehen und Wissenswertes erfahren können. Deswegen baut das ZDF konsequent seine barrierefreien Angebote aus.

Barrierefreiheit ist ein Mehrwert für alle Menschen, verbessert den Zugang zum Programm, ist für jede und jeden verfügbar und lässt sich auf sämtlichen Endgeräten zuschalten. Für unsere barrierefreien Angebote gilt der Grundsatz: "Ein ZDF für alle."



Untertitel (UT), Audiodeskription (AD) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sind fester Bestandteil der ZDF-Inhalte. Denn Barrierefreiheit ist für uns keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit.

Primetime-Ziel 100 Prozent Im Jahr 2025 hatte das ZDF-Hauptprogramm mit 96,1 Prozent Untertiteln einen hohen Wert bei der Abdeckung der Inhalte angeboten. Gebärdensprache kam auf 54771 Gesamtminuten bei 2025 Gesamtsendungen. Mit Audiodeskription wurden insgesamt 32 Prozent der Inhalte ausgestattet. In der Primetime, von 18 bis 22.15 Uhr, waren es bei fiktionalen Formaten 99,5 Prozent - das Ziel ist 100 Prozent.

Ausgezeichnete Barrierefreiheit im ZDF Für die hochwertige Arbeit in der Barrierefreiheit erhält das ZDF regelmäßig Preise. So wurde 2023 in der Kategorie Serie die ZDF-Produktion " Gestern waren wir noch Kinder " mit dem Deutschen Hörfilmpreis ADele des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) für die "herausragende Audiodeskription" ausgezeichnet. Im Jahr zuvor konnte sich das charmante Animations-Abenteuer " Ein Känguru wie du " in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm durchsetzen. Und 2021 gab es eine ADele für die Krimi-Serie "Arctic Circle – Der unsichtbare Tod" in der Kategorie TV/Mediatheken/Streamingdienste.