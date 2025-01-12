Startseite
Verantwortung

Barrierefreie Angebote im ZDF

Barrierefreie Angebote im ZDF

Jeder soll ohne Einschränkungen Filme genießen, Nachrichten verstehen und Wissenswertes erfahren können. Deswegen baut das ZDF konsequent seine barrierefreien Angebote aus.
Zwei Hände unterschiedlicher Hautfarbe halten einander

Direkt zu den barrierefreien Angeboten

Barrierefreiheit ist ein Mehrwert für alle Menschen, verbessert den Zugang zum Programm, ist für jede und jeden verfügbar und lässt sich auf sämtlichen Endgeräten zuschalten. Für unsere barrierefreien Angebote gilt der Grundsatz: "Ein ZDF für alle."  

Untertitel (UT), Audiodeskription (AD) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sind fester Bestandteil der ZDF-Inhalte. Denn Barrierefreiheit ist für uns keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit. 

Primetime-Ziel 100 Prozent

Im Jahr 2025 hatte das ZDF-Hauptprogramm mit 96,1 Prozent Untertiteln einen hohen Wert bei der Abdeckung der Inhalte angeboten. Gebärdensprache kam auf 54771 Gesamtminuten bei 2025 Gesamtsendungen. Mit Audiodeskription wurden insgesamt 32 Prozent der Inhalte ausgestattet. In der Primetime, von 18 bis 22.15 Uhr, waren es bei fiktionalen Formaten 99,5 Prozent - das Ziel ist 100 Prozent.

Barrierefreiheit

  1. Weißes Icon mit den Buchstaben UT auf blauem Untergrund für Untertitel in der Barrierefreiheit

    :Untertitel im ZDF – mitlesen

  2. Stilisiertes weißes Icon für Audiodeskription auf blauem Grund: Eine Auge mit einer Sprechblase daneben

    :Audiodeskription im ZDF – zuhören

  3. Zwei weiße stilisierte gestikulierende Hände auf blauem Untergrund: Icon für Gebärdensprache / Barrierefreiheit

    :Gebärdensprache im ZDF – mitreden

  4. Drei weiße Buchstaben "FAQ" auf blauem Untergrund

    :Häufig gestellte Fragen

Barrierefreie Angebote für die Jüngsten

Um gehörlose Kinder besonders zu unterstützen, werden alle neuen Folgen des Kinderformats "Löwenzahn" mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache angeboten. Ebenfalls mit DGS gibt es die ZDF-Kindernachrichten "logo!" und das Wissensmagazin "PUR+". Zu den Highlights gehören die Märchenperlen: "Rapunzel und die Rückkehr der Falken", "Zwerg Nase" und "Das Märchen vom Frosch und der Kugel".  

Ausgezeichnete Barrierefreiheit im ZDF

Für die hochwertige Arbeit in der Barrierefreiheit erhält das ZDF regelmäßig Preise. So wurde 2023 in der Kategorie Serie die ZDF-Produktion "Gestern waren wir noch Kinder" mit dem Deutschen Hörfilmpreis ADele des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) für die "herausragende Audiodeskription" ausgezeichnet. Im Jahr zuvor konnte sich das charmante Animations-Abenteuer "Ein Känguru wie du" in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm durchsetzen. Und 2021 gab es eine ADele für die Krimi-Serie "Arctic Circle – Der unsichtbare Tod" in der Kategorie TV/Mediatheken/Streamingdienste.

Videos

  1. Gebaerdensprachdolmetscher in Aktion

    Barrierefreiheit:Barrierefreiheit im ZDF

    Video7:14
  2. Sendung mit Untertitel

    Barrierefreiheit:Untertitel machen das Hörbare sichtbar

    Video3:24
  3. Gebaerdensprachdolmetscherin in Aktion

    Barrierefreiheit:Gebärdensprache lebt von Gestik und Mimik

    Video5:00
  4. Frau spricht Audiodeskription

    Barrierefreiheit:Audiodeskription beschreibt das Sichtbare

    Video3:36

Künstliche Intelligenz

Um Barrierefreiheit qualitativ hochwertig und sinnvoll anbieten zu können, stehen wir im ständigen Austausch mit Verbänden, Dienstleistern und Fachleuten. Das ZDF hat zudem die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien für effizientes Arbeiten unter Einhaltung der eigenen KI-Grundsätze im Blick. KI-unterstützte Untertitelung und das Testen von synthetischen Stimmen in der Audiodeskription (Beispiel: "ECHT") helfen dabei, den wachsenden Umfang des Angebots, vor allem im Streaming-Portal, für alle Menschen zugänglich zu machen.

Regelmäßige Informationen

Abonnieren Sie auch gerne unseren monatlichen E-Mail-Newsletter mit den barrierefreien Programm-Highlights des ZDF.

Externe Angebote

  1. Logo "Nachrichtenleicht"-Angebot des Deutschlandfunks

    nachrichtenleicht.de

  2. In einem Kreis aus Grün, Cyan und Magenta stehen die schwarzen Buchstaben "TV", rechts daneben in gleichen Großbuchstaben "für alle"

    TV für alle

Das könnte dich auch interessieren

Der Gebärdendolmetscher Eyk Kauly für ZDFmitreden

Barrierefrei mitreden

Zwei Mikrofon-Windschützer des ZDF auf einem Tisch.

Tonangebot Klare Sprache

Blinde können dank der Brailleschrift mit den Fingern lesen.

ZDFmitreden: Barrierefreiheit