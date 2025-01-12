Barrierefreie Angebote im ZDF
Jeder soll ohne Einschränkungen Filme genießen, Nachrichten verstehen und Wissenswertes erfahren können. Deswegen baut das ZDF konsequent seine barrierefreien Angebote aus.
Barrierefreiheit ist ein Mehrwert für alle Menschen, verbessert den Zugang zum Programm, ist für jede und jeden verfügbar und lässt sich auf sämtlichen Endgeräten zuschalten. Für unsere barrierefreien Angebote gilt der Grundsatz: "Ein ZDF für alle."
Untertitel (UT), Audiodeskription (AD) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sind fester Bestandteil der ZDF-Inhalte. Denn Barrierefreiheit ist für uns keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit.
Untertitel (UT), Audiodeskription (AD) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sind fester Bestandteil der ZDF-Inhalte. Denn Barrierefreiheit ist für uns keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit.
Primetime-Ziel 100 Prozent
Im Jahr 2025 hatte das ZDF-Hauptprogramm mit 96,1 Prozent Untertiteln einen hohen Wert bei der Abdeckung der Inhalte angeboten. Gebärdensprache kam auf 54771 Gesamtminuten bei 2025 Gesamtsendungen. Mit Audiodeskription wurden insgesamt 32 Prozent der Inhalte ausgestattet. In der Primetime, von 18 bis 22.15 Uhr, waren es bei fiktionalen Formaten 99,5 Prozent - das Ziel ist 100 Prozent.
Barrierefreiheit
Barrierefreie Angebote für die Jüngsten
Um gehörlose Kinder besonders zu unterstützen, werden alle neuen Folgen des Kinderformats "Löwenzahn" mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache angeboten. Ebenfalls mit DGS gibt es die ZDF-Kindernachrichten "logo!" und das Wissensmagazin "PUR+". Zu den Highlights gehören die Märchenperlen: "Rapunzel und die Rückkehr der Falken", "Zwerg Nase" und "Das Märchen vom Frosch und der Kugel".
Ausgezeichnete Barrierefreiheit im ZDF
Für die hochwertige Arbeit in der Barrierefreiheit erhält das ZDF regelmäßig Preise. So wurde 2023 in der Kategorie Serie die ZDF-Produktion "Gestern waren wir noch Kinder" mit dem Deutschen Hörfilmpreis ADele des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) für die "herausragende Audiodeskription" ausgezeichnet. Im Jahr zuvor konnte sich das charmante Animations-Abenteuer "Ein Känguru wie du" in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm durchsetzen. Und 2021 gab es eine ADele für die Krimi-Serie "Arctic Circle – Der unsichtbare Tod" in der Kategorie TV/Mediatheken/Streamingdienste.
Videos
Barrierefreiheit:Barrierefreiheit im ZDFVideo7:14
Barrierefreiheit:Untertitel machen das Hörbare sichtbarVideo3:24
Barrierefreiheit:Gebärdensprache lebt von Gestik und MimikVideo5:00
Barrierefreiheit:Audiodeskription beschreibt das SichtbareVideo3:36
Künstliche Intelligenz
Um Barrierefreiheit qualitativ hochwertig und sinnvoll anbieten zu können, stehen wir im ständigen Austausch mit Verbänden, Dienstleistern und Fachleuten. Das ZDF hat zudem die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien für effizientes Arbeiten unter Einhaltung der eigenen KI-Grundsätze im Blick. KI-unterstützte Untertitelung und das Testen von synthetischen Stimmen in der Audiodeskription (Beispiel: "ECHT") helfen dabei, den wachsenden Umfang des Angebots, vor allem im Streaming-Portal, für alle Menschen zugänglich zu machen.