„Für unseren „K-Classic goldklarer Blütenhonig flüssig 500g im Spender“ werden Honige aus Argentinien, Mexiko, Chile, Rumänien, Ungarn und der Ukraine eingesetzt. Die genaue Zusammensetzung kann zu jeder Kontrollnummer angegeben werden. Honige aus China werden nicht verwendet.



Bei unserer Sortimentsgestaltungen übernehmen wir Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Das Flügelstutzen von Bienenköniginnen ist in der deutschen Imkerei viel diskutiert und soll die Schwarmtätigkeit des Bienenvolkes einschränken. Unsere Lieferanten wenden das Flügelstutzen nicht an, denn die Schwarmtätigkeit gehört zum natürlichen Lebenszyklus eines Bienenvolkes und sollte nicht durch Beschneidungspraktiken beeinflusst werden.



Grundsätzlich sind die Honigbienen nicht vom Aussterben bedroht und werden weitgehend von Imkern unterstützt. Das Aussterben von Insektenarten ist allerdings eng mit den Veränderungen der Lebensbedingungen verknüpft. Monokulturen und Einsatz von chemischen Mitteln in der Landwirtschaft können die Lebensgrundlage von Insekten beeinträchtigen. Der Lieferant für unseren Honig von K-Classic verfügt daher auch über unbearbeitete Grünflächen, die Insekten einen Lebensraum anbieten.



Als Unternehmen setzen wir uns ebenfalls für Artenvielfalt ein und unterstützen beispielsweise die Pflege und den Erhalt von Streuobstwiesen. An einigen Filialen sowie Standorten unserer Fleischwerke haben wir Blühstreifen für Bienen und Insekten angelegt. Seit 2015 widmen wir uns konkret auch dem Schutz von Bienen und bestäubenden Insekten im Anbau von Obst und Gemüse. Im Rahmen des EU-Life Projekts „Insektenfördernde Regionen“ haben wir gemeinsam mit der Bodensee Stiftung Pilotprojekte im Kartoffelanbau umgesetzt. Wir lassen regelmäßig die Anwendungspläne der Pflanzenschutzmittel in der Produktion durch externe Agraringenieure bewerten und konnten den Einsatz bienentoxischer Wirkstoffe zu einem großen Teil sehr stark reduzieren bzw. die Anwendung komplett ausschließen. Diese Wirkstoffe wurden konsequent in unsere Ausschlussliste Pflanzenschutzmittel für Obst und Gemüse aufgenommen. Die regelmäßige Bewertung durch externe Fachleute ist aus unserer Sicht sinnvoll und notwendig, um den Strategiewechsel im Pflanzenschutzmitteleinsatz in der weltweiten Produktion von Obst und Gemüse zu unterstützen.



Um ökologische Produktion zu fördern, bieten wir unseren Kunden in jeder Produktgruppe auch mindestens eine Bio-Alternative an. Vielfach stehen, so auch bei Honig, ebenfalls Fairtrade-zertifizierte Produkte zur Verfügung. Davon profitieren nicht nur die Bienen und der Honig, sondern auch die Imker in den jeweiligen Ländern.“