Franz Wagner (r.) jubelt im EM-Finale
Deutschlands Basketballer werden Europameister
  • 14.09.2025

Deutschland ist Basketball-Europameister! In einem spektakulären und knappen Finale setzte sich die DBB-Auswahl gegen die Türkei durch.

