- 31.08.2025
City-Biathlon in Dresden live im ZDF: Der Massenstart der Frauen und Männer – spannende Rennen im Stream erleben.
- 31.08.2025
City-Biathlon
Massenstart Frauen
Übertragung aus
Dresden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
ca. 18:00 Uhr
Reiten: Dressur-EM
Grand Prix Freestyle
Zusammenfassung aus
Crozet/Frankreich
Kommentator: Andreas Kürten
ca. 18:15 Uhr
City-Biathlon
Massenstart Männer
Übertragung aus
Dresden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda