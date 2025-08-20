Sport - Deutschland Tour: Der Prolog in Essen
Sport
Deutschland Tour: Der Prolog in Essen
Sport
Deutschland Tour: Der Prolog in Essen
- 20.08.2025
Der Auftakt der Deutschland Tour mit dem Prolog: Ein Einzelzeitfahren über 3,1 Kilometer auf dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein live im Stream. Auf der flachen Strecke werden Sekunden entscheiden.
Sport
Deutschland Tour: Der Prolog in Essen
- Sport
- Dokumentation
- hintergründig
- 20.08.2025
Der Auftakt der Deutschland Tour mit dem Prolog: Ein Einzelzeitfahren über 3,1 Kilometer auf dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein live im Stream. Auf der flachen Strecke werden Sekunden entscheiden.