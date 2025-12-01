Costa Rica - Das pure Leben

Hannah Emde zeigt in der Folge von Faszination Erde ob mit der Rückkehr der Wälder auch Vielfalt und Funktion dauerhaft zurückkehren. Beim Tauchen mit Haien, der Suche nach Jaguaren und der Pflege von Baby-Faultieren wagt die Wildtierärztin einen genauen Blick auf ein Paradies im Werden.

Die Rückkehr der Wildnis

Noch vor einem halben Jahrhundert war Costa Rica fast vollständig entwaldet. Rund 80 Prozent der Urwälder verschwanden für Viehweiden und Plantagen. Heute bedecken wieder Regenwälder große Teile des Landes. Hannah Emde folgt den Spuren dieser Regeneration und entschlüsselt das komplexe ökologische Netzwerk, das die Wildnis Costa Ricas trägt.

Jaguare vs. Schildkröten

Einst fast verschwunden, schleichen heute wieder Jaguare durch die Küstenwälder im Norden. Doch ihre Rückkehr hat Folgen: Der Biologe Luis Fonseca López erforscht seit Jahrzehnten bedrohte Meeresschildkröten, die an den Stränden nisten – und findet immer häufiger tote Tiere mit verdächtigen Bissspuren. Hannah Emde begleitet ihn auf nächtlicher Patrouille: Gefährdet die Rückkehr der Großkatzen das Überleben der Schildkröten?

Vielfalt zwischen zwei Ozeanen

Costa Rica liegt zwischen Karibik und Pazifik, nur 200 Kilometer trennen die Küsten. Dazwischen erheben sich Vulkane bis zu 4.000 Meter hoch – eine Topografie, die das Land zum Mosaik der Lebensräume macht, in denen manch seltsame Tiere leben: weiße Fledermäuse mit gelben Nasen, Huftiere mit rüsselartigen Schnauzen und das langsamste Säugetier der Welt. Jedes von ihnen erfüllt eine wichtige Rolle im Netzwerk der Natur. Doch eine Tiergruppe wird oft übersehen, obwohl sie die Grundlage dieses Netzwerks ist: die Insekten.

Der Mensch ist Teil des Netzwerks

Die wiederkehrende Wildnis steht unter Druck: Landwirtschaft und Infrastruktur zerschneiden Schutzgebiete und verdrängen Lebensräume. In der größten Wildtier-Rettungsstation Costa Ricas hilft Hannah Emde einem Faultier, das einen Stromschlag erlitten hat. Hier zeigt sich: Der Mensch ist Teil des Netzwerks – als Bedrohung, aber auch als Helfer.

Sendungsinformationen

Faszination Erde mit Hannah Emde: Costa Rica - Das pure Leben

Streamen ab 1. Dezember 2025

Erstausstrahlung im ZDF am 21. Dezember 2025, 19:30 Uhr



Buch und Realisation Hannah Kotarba, Meike Seibert



Redaktion TV Tobias Schultes

Redaktion Online Heidemarie Schnüriger



