Neuseeland - Lizenz zum Töten

Hannah Emde hat eine besondere Mission im fernen Sehnsuchtsland: Sie will verstehen, wie man in Neuseeland das Leben bedrohter Tierarten sichern kann, bevor sie für immer verloren sind. Braucht es dafür wirklich die „Lizenz zum Töten“?

Hunderte Millionen Killer

Für viele ist Neuseeland dass Sehnsuchtsland. Es liegt weit entfernt, exotisch und dennoch auf besondere Weise vertraut. Seine vielfältigen Landschaften sind faszinierend – nirgendwo sonst liegen sie so nah beieinander. Doch der wahre Schatz Neuseelands sind seine ursprünglichen Bewohner. Die Natur hier ist ein einzigartiges Experiment der Evolution, mit besonderen Ergebnissen.



Eine heile Welt könnte man meinen. Aber es gibt hier auch Tiere, deren Gefährlichkeit völlig unterschätzt wurde. Immerhin sehen sie ja ganz niedlich aus. Marder, Possums und auch Ratten gehören zu den schlimmsten Killern von Neuseeland. Es gibt Hunderte Millionen. Das Land verfolgt einen drastischen Plan: Alle eingeschleppten Raubtiere sollen getötet werden.

Der Kampf um den Kiwi

Jahrmillionen der Isolation haben in Neuseeland nicht nur eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt hervorgebracht, sondern das Land auch gegen Feinde abgeschirmt. Das ging so lange gut, bis der Mensch die Insel erobert hat. Mit der Zeit brachte er Raubtiere nach Neuseeland. Marder, Possums und Ratten setzen der ursprünglichen neuseeländischen Tierwelt enorm zu. Sie gehören heute zu den schlimmsten Killern von Neuseelands und bereits 80 Prozent der einheimischen Vogelarten sind stark gefährdet.



Ganz oben auf der roten Liste steht Neuseelands Nationalsymbol: der Kiwi, so klein wie ein Huhn, aber von großer Bedeutung für die Menschen. Hannah Emde begleitet ein Team von Tierschützern, die die Nester mit einem besonderen Vierbeiner aufspüren, denn die nachtaktiven Tiere verstecken sich in Höhlen. Haben die Hunde einen Kiwi aufgespürt, stellt das Team das Gewicht des Vogels und den Gesundheitszustand fest. Erst wenn die Vögel schwer genug sind, können sie sich eigenständig gegen Marder und Co. verteidigen.

Radikaler Plan für die Rettung der Arten

Zukünftig sollen Kiwis und andere Vogelarten nicht nur in Schutzgebieten leben, sondern wieder zum festen Stadtbild gehören. Regierung und Umweltorganisationen haben deswegen ein Programm ins Leben gerufen: „Predator Free 2050“. Töten für den Artenschutz – alle sollen helfen, die Eindringlinge abzuwehren. Sicherlich eine extreme Maßnahme. Aber wer Neuseeland kennt, weiß, dass das Land immer schon Zerstörung und Erneuerung ausgesetzt war.



Vor etwa 25 Millionen Jahren waren die beiden Hauptinseln nahezu komplett vom Meer überschwemmt. Für das Leben an Land eine Katastrophe. Erst die Gewalt aufeinanderprallender Kontinentalplatten hat Neuseeland wieder an die Oberfläche gedrückt. Bis heute brodelt es unter der Erde, Neuseelands Vulkane schreiben die Geschichte von Zerfall und Neuanfang immer wieder neu.

