Die Strömungen auf den Seychellen sind unberechenbar und die Haisichtungen nehmen zu. André will lernen, das Verhalten der Raubfische besser zu verstehen. Auf den Fidschis taucht er ab ins Jagdrevier der Bullenhaie.

Hautproben von Bullenhaien

An seiner Seite: der Doktorand Jan Bierwirth. Der zeigt ihm, wie er reagieren soll, wenn ihm ein Exemplar zu nahe kommt. Jan Bierwirth lebt in dem Inselparadies und hat in über 300 Tauchgängen das Verhalten einzelner Bullenhaie dokumentiert. Er sucht nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Charakter und potenziell aggressivem Verhalten der Tiere. Dafür benötigt er die DNA der Haie. André Wiersig wird Jan Bierwirth bei seinen Forschungen unterstützen. Gemeinsam sammeln die beiden Hautproben von nah vorbeischwimmenden Bullenhaien.



Schwager Jürgen Peters ist André Wiersigs wichtigste Bezugsperson und hat ihn bei allen Etappen der Schwimm-Challenge "Ocean's Seven" im Beiboot begleitet. Gemeinsam erlebten sie dramatischste Momente. Zum Beispiel, als André Wiersig nachts 30 bange Minuten in der Dunkelheit nicht mehr zu sehen war – mitten im Pazifik. Oder als er auf der letzten Etappe in der Meerenge von Gibraltar fast an seiner Psyche scheiterte.

Weltrekordversuch: Extremschwimmen im Indischen Ozean

Jetzt plant André Wiersig einen Weltrekordversuch auf den Seychellen: Als erster Mensch möchte er von der Hauptinsel Mahé 53 Kilometer zur Nachbarinsel La Digue schwimmen. Sein Kopf ist frei, auf Begegnungen mit Bullenhaien ist er vorbereitet. Doch kurz vor dem Start passiert etwas Unvorhergesehenes.

